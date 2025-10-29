Жирный рацион способен улучшить кровоток и работу мозга

Группа ученых представила результаты исследования режима питания с повышенным содержанием жиров. По данным эксперимента, кетодиета, включающая около 75% жиров, 20% белков и 5% углеводов, способствует усилению кровоснабжения головного мозга и повышению активности нервных клеток, сообщает « Южный Федеральный ».

В исследовании участвовали 11 добровольцев в возрасте 50–70 лет. На протяжении трех недель участники придерживались кетогенного рациона. У тех, кто достиг состояния кетоза, было зарегистрировано увеличение мозгового кровотока на 22%. Также отмечено почти 50%-ное повышение уровня BDNF — белка, участвующего в поддержке нейронов и восстановительных процессах в мозге.

Исследователи заявили, что кетоновые тела служат источником энергии для мозга и включают защитные механизмы, поддерживающие жизнеспособность нервных клеток. По итогам работы ученые сделали вывод, что кетодиета может быть перспективным инструментом для профилактики возрастных нарушений когнитивных функций.

Специалисты подчеркнули необходимость консультации врача перед началом такого режима питания, так как кетодиета имеет противопоказания.

