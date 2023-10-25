Жиросжигатели чуть не свели в могилу 17-летнего спортсмена из подмосковного Орехово-Зуева

Как сообщается в местных пабликах, подросток активно увлекался воркаутом и мечтал как можно скорее стать самыми настоящим культуристом.

В какой-то момент для достижения лучшего результата, по совету товарищей, юноша попробовал жиросжигающие биологически активные добавки (БАД). После выпитых пары таблеток он почувствовал себя резко плохо и вызвал скорую.

Уже в клинике парню поставили диагноз: медикаментозное отравление препаратом, в составе которого был обнаружен эфедрин и кофеин. Ему промыли желудок, а после отправили домой.

По словам медиком, если бы не вовремя оказанная помощь, то спортсмен мог скончаться еще до приезда скорой из-за сильнейшей интоксикации.