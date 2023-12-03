«Жить под каблуком – это профессия»: Известный музыкант рассказал о своей жене

Ранее мы уже писали о том, что на «Песню года» пришла Кристина Орбакайте. К слову, на фестиваль также явился Александр Буйнов. Там он выступил с композицией под названием «Сколько стоит доброта».

Однако, речь сейчас пойдет не о мероприятии, а о самом исполнителе. Точнее – о его жене, которая на десять лет младше мужа. Несмотря на возраст, она отличается своим жестким характером. А для певца Елена Буйнова и вовсе является самой желанной женщиной в его жизни. О том, как они уживаются вместе, пишет издание «Утро.ру».

«Просто я – подкаблучник. А жить под каблуком – это профессия, и не каждый сможет», – признается Александр Буйнов.

Оказалось, что он всецело доверяется любому выбору и решению жены. Для нее важно, «чтобы все было исполнено четко и профессионально». Однако, все вышесказанное можно отнести лишь к работе, но что же касается личной жизни? Буйнов лишь посмеялся в ответ: «Кто сверху? Я!».