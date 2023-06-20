Жить полноценной жизнью»: беженка из Макеевки нашла способ помочь детям с ДЦП из Донбасса

Муж Раисы Платоновой сражаются на спецоперации. И сейчас женщина ищет, как помочь детям и воинам из ДНР. Для этого она организовала группу «Все будет хорошо».

«Не могу без слез смотреть на человеческую беду. Знаю не понаслышке, как сейчас живут люди в ДНР, особенно дети. Есть там больные малыши, с ДЦП, им очень сложно доставать лекарства. Их реальность — мины, ревущие самолеты, даже просто добраться до поликлиники и получить рецепт очень трудно», — говорит волонтер корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница организовала фонд, который помогает людям в прифронтовой зоне, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и военнослужащим.

Недавно Раиса познакомилась с представителями больницы и реабилитационного центра в Нальчике, которые согласны принимать безвозмездно, на постоянной основе на реабилитацию детей с ДЦП и детей с аутизмом из ДНР. При правильном уходе и назначении препаратов такие ребята могут жить полноценной жизнью, начать ходить, быть социализированными и способными о себе позаботиться.

«В реабилитационном центре готовы принять до 15-20 человек. Там дети могли бы заниматься иппотерапией — для этого там специально содержат пони, а также посещать водолечебницу, плавать в бассейне с проточной минеральной водой. С ними могли бы проводить занятия специалисты. Но опыта у меня не так много, хотелось бы привлечь внимание людей, которые могут помочь», — говорит женщина.

Те, кто готов оказать помощь жителям Донбасса, могут присоединиться к группе «Все будет хорошо», а также обратиться к Раисе Платоновой лично в соцсетях.

Полностью историю Раисы читайте здесь.