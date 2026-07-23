Продолжительность жизни в мире растет, однако дополнительные годы все чаще проходят в болезнях. Международное исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, показало , что разрыв между общей продолжительностью жизни и периодом, прожитым без серьезных заболеваний, продолжает увеличиваться, причем особенно заметен этот разрыв у женщин.

Авторы опирались на данные проекта Global Burden of Disease — одного из крупнейших глобальных исследований причин смертности и распространенности патологий. Ученые сопоставили два показателя: ожидаемую продолжительность жизни в целом и так называемую продолжительность здоровой жизни — период, который человек живет без тяжелых ограничений, связанных с болезнями. Выяснилось, что, несмотря на прогресс медицины, улучшение диагностики и повышение качества жизни, люди живут дольше, но болеют больше.