В Одессе военкомы избили сына писательницы, выгонявшей русских с Украины

В Одессе сотрудники ТЦК схватили сына украинской писательницы Виктории Колтуновой, вывезли за город и избили. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Избиение продолжалось около трех часов, пишет Колтунова, после чего военкомы бросили молодого человека на дороге без сознания, решив, что он умер.

По словам женщины, ее сын получил тяжелейшие травмы, в частности, сломанные ребра, проткнутое легкое и сотрясение мозга. Молодого человека прооперировали, но операция прошла неудачно.

Колтунова отметил, что у сына в наличии документы о том, что его мать и жена являются инвалидами второй группы.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе девушка отбила парня у военкомов.