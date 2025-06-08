Житель Бурятии жестоко расправился с женой и дочерью

В бане селе Бичура в Бурятии обнаружили тела женщины и ее несовершеннолетней дочери с колото-резаными ранениями шеи и туловища.

По факту убийства сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что в ночь на 7 июня муж убитой приехал к ней домой, завел в баню, где в ходе конфликта избил и нанес удары ножом. На крики материа прибежала дочь, которой преступник нанес по голове удар кирпичом, а шею и грудную клетку – удары ножом. Девочка скончалась, сообщило республиканское СУСК РФ.

Мужчину задержали, в ходе допроса он признался в содеянном.

Известно, что подозреваемый забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице и скрылся на автомобиле. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.