Житель Черноголовки получил компенсацию по страховке в размере почти 34 млн рублей

Житель Черноголовки, у которого сгорел дом, получил компенсацию по страховке в размере почти 34 миллионов рублей. Как сообщает интернет-издание «Черноголовская газета» , выплата стала одной из самых крупных на страховом рынке страны.

Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, дом был построен совсем недавно — в прошлом году. Сразу после строительства житель застраховал и жилище, и мебель, и технику в нем.

Площадь сгоревшей постройки составляла 340 квадратных метров. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети и оборудования. Очаг возгорания не выявили, так как пламя уничтожило и дом, и все имущество.

В «Росгосстрахе» случай признали страховым и выплатили клиенту возмещение в размере более 33,8 миллиона рублей.