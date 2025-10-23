Житель Дагестана сбил украинский дрон из ружья и стал героем деревни

Житель Дагестана подбил украинский беспилотник из охотничьего ружья. Об этом сообщает ИА Regnum . Инцидент произошел в одном из сельсоветов республики, где над жилыми домами был замечен БПЛА. Мужчина открыл огонь и сумел сбить цель до того, как она достигла населенного пункта.

Героем видео, распространившегося в Сети, оказался заместитель главы муниципалитета «Новокулинский сельсовет» Рамазан Магомедов. Он рассказал, что услышал стрельбу и выбежал на улицу. По его словам, рядом уже стрелял другой местный житель, после чего он сам подключился и сделал несколько прицельных выстрелов.

«Я против того, когда стреляют на свадьбах. Я за спокойный образ жизни. Оружие нужно использовать только для защиты», — поделился Рамазан.

Магомедов отметил, что стрелять научился не на праздниках, а во время поездок в зону СВО, куда доставлял гуманитарную помощь для подразделения своего знакомого. В комментариях пользователи пошутили, что меткость он мог получить на дагестанских свадьбах, но чиновник подчеркнул, что против беспорядочной стрельбы и считает оружие средством защиты.

Ранее дрон ВСУ обнаружили в Казахстане после сбоя во время атаки на Волгоград.