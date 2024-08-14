Житель Фрязино получил сертификат на покупку квартиры

Вручение состоялось в среду, 14 августа. Об этом глава городского округа написал на своей странице в социальных сетях. Также Дмитрий Воробьев отметил, что молодому человеку помогут при заселении в юридических вопросах.

Сейчас Даниил является студентом щелковского колледжа. Несмотря на это, он намерен приобрести квартиру по сертификату в родном Фрязино. Как выяснилось, в будущем он планирует устроиться на работу в АО «НПП «Исток» им. Шокина». На данный момент у него есть разряд по специальности.

К этому моменту у юноши уже будет собственное жилье. Глава городского округа выразил надежду на то, что квартира станет для Данила отличным началом взрослой жизни.

Такую же поддержку от государства получат и другие дети, оставшиеся без попечения родителей, когда им исполнится 18 лет. А все потому, что в округе активно реализуется программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Жилище» и статья 40 конституции РФ. Благодаря ей дети получают отличную возможность встать на ноги.