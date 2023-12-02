Житель Ирландии устроил устрашающую акцию против украинских беженцев в своей деревне
Фото: [© Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Мужчина надел балаклаву, после чего встал перед зданием, в котором проживают украинцы, и стал их призывать убираться из страны.
Все действие, которое случилось в селе Фалкарра, сопровождалось музыкой.
«Стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: «Вон, вон, вон», - сообщило Highland Radio.
По словам местных жителей, украинцы были охвачены страхом от данной акции. Произошедшим уже заинтересовалась полиция, она начала проверку по этому случаю.