Житель Ивановской области накачал годовалого сына наркотиками

Мужчина из Кинешмы ввел своему маленькому ребенку наркотическое вещество, пока супруга была на работе. СК по региону возбудил уголовное дело.

По предварительной информации, 31-летний мужчина остался с годовалым сыном один. Мама ребенка была на работе в ночь с 4 по 5 апреля. По пока неустановленной причине отец решил ввести малышу неизвестное вещество. Следователи полагают, что это был наркотик.

Ребенок после этого потерял сознание. Его госпитализировали в отделение реанимации с признаками отравления.

Горе-отца задержали. Рассматривается вопрос о его аресте в рамках уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего. Ранее он уже имел проблемы с законом: его ловили на приобретении и хранении наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отцы устроили перестрелку во время ожидания детей из садика.