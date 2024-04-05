В Екатеринбурге во время стрельбы пострадал мужчина

5 апреля в Екатеринбурге два мужчины вступили в конфликт, во время которого один из них начал стрелять в противника. Подробности РИА Новости рассказали в пресс-группе УМВД города.

В отдел полиции №11 поступила информация, что на улице Автомагистральной два человека вступили в потасовку, во время которой один из ее участников получил ранение. В полиции информагентству сообщили, что выстрел был произведен, предположительно, из травматического пистолета. Раненный мужчина был доставлен в одно из медучреждений города. Обстоятельства инцидента полицейские устанавливают на месте событий. В местных медиа появились сведения о том, что стрельба случилась недалеко от детсада, а ее участниками стали ждавшие своих детей мужчины.

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