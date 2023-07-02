Житель Кабардино-Балкарии пытался сжечь несколько Коранов в мечети

Житель Кабардино-Балкарии старался сжечь ряд экземпляров Корана в мечети. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на канал в соцсети.

Отмечается, что событие произошло сегодня ночью в поселке Чегем Второй.

Уточняется, что житель республики облил Коран бензином и поджег.

Добавляется, что в данный момент неизвестный задержан, с ним ведут общение полицейские.

Напомним, что в конце прошлого месяца президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России неуважение к Корану является преступлением.