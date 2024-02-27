Житель Каширы Юрий Архипов рассказал о службе в Вооруженных силах Российской Федерации

Юрий Архипов известный житель Каширы. Его знают как командира мостовой бригады или как сотрудника дорожных организаций региона и Росавиации.

Сам он говорит о том, что всегда мечтал стать военным летчиком, но не получилось, поэтому поступил в Московское высшее командное училище дорожных инженерных войск. Именно полученное образование и дало ему в дальнейшем получить должность вне службы.

Сразу после выпуска Юрий был распределен в Сибирский военный округ. Затем был направлен в Афганистан, где служил под званием командира роты. А в 1996 году был распределен уже в Каширу в мостовую бригаду. Он руководил отрядами мостовиков, восстанавливающими мосты по всей России.