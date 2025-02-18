Житель Кисилевска угрожал продавцу канцелярским ножом ради банки кофе

В марте 2024 года 50-летний житель Кисилевска пытался пронести мимо кассы банку кофе. Однако это заметила женщина-продавец. Она попросила остановить вора, тогда тот вытащил канцелярский нож и начал угрожать им, после чего скрылся с места преступления. Об инциденте со ссылкой на главк МВД России по Кемеровской области сообщает «Лента.ру».

После задержания мужчина сказал, что у него случился провал в памяти. Он также попытался доказать, что у него был не нож, а отвертка.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее сообщалось о том, что в Самаре сотрудница украла деньги из кассы после повышения в должности.