В Самаре сотрудница украла деньги из кассы после повышения в должности

В Самаре сотрудница магазина украла деньги из кассы сразу в скором времени повышения до администратора, сообщило sovainfo.ru.

В ГУ МВД России по Самарской области предоставили подробности инцидента. По данным сотрудников правоохранительных органов, из кассы пропало 10 тыс. руб. Пропажу заметили сотрудники безопасности торговой точки. По факту присвоения денежных средств возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к краже причастна местная жительница 1987 года рождения. Она является сотрудницей магазина, специализирующемся на продаже продуктов питания и алкогольных напитков. Несколько месяцев назад ее назначили администратором. Руководство обратило внимание на ее старательность и ответственность.

«Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, на допросе женщина призналась в совершении хищения. Она пояснила, что заняв новую должность, получила доступ к выручке. Сотрудница решила взять 10 тыс. руб. из-за финансовых проблем. Когда узнала, что факт кражи раскрыт, вернула деньги. Руководству женщина рассказала, что нашла деньги в кассовой книге. Материалы дела направлены в суд.

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