Житель Коломны добрался из округа до Грозного на велосипеде

Чтобы осуществить свою мечту и доехать из Коломны до столицы Чечни на велосипеде Ивану Когтикову понадобилась 24 дня. За это время он преодолел больше 2,3 тыс километров через горы Кавказа, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Общий набор высоты достиг 18 496 метров.

Сначала Иван намеревался добраться только до Эльбруса, но потом перестроил свои планы.

«Но как-то нелогично ехать полторы недели до гор Кавказа и через пару дней уехать назад. Так что взял максимальный отпуск на 28 дней и растянул маршрут до Чеченской республики, включив туда Домбай, горную Ингушетию и несколько интересных перевалов», – поделился велосипедист.

По его словам, ежедневно он преодолевали примерно 100 километров. Увиденными красотами он охотно делился в своем телеграм-канале https://t.me/ivan_v_grozny.

Обратно Иван собирается вернуться на поезде.