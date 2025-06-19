Житель Коломны на велосипеде отправился в путешествие к Северному Ледовитому океану

Иван Когтиков, проживающий в Городском округе Коломна, начал велосипедный маршрут, направленный в самый север страны – к Северному Ледовитому океану.

Завершением этого путешествия станет поселок Териберка, расположенный в Мурманской области, расстояние до которого от Коломны составляет 2400 километров.

Фото: [ Иван Когтиков ]

Ранее Иван Когтиков уже совершил подобное велопутешествие, преодолев за 24 дня около 2400 километров из Коломны в город Грозный.

«Еще зимой появилась идея съездить на велосипеде в какое-нибудь длительное путешествие, причем именно со стартом из Коломны. На юг я уже ездил, теперь решил попробовать поехать на север и до «упора»: на берег Северного Ледовитого океана», — рассказал Иван.

На текущий момент велопутешественник прошел более половины запланированного пути. За 12 дней Иван преодолел приблизительно 1800 километров, достигнув города Кандалакша, находящегося на берегу Белого моря. Здесь Иван планирует небольшой отдых перед продолжением движения к финальной точке маршрута.