Житель Коломны совершил велопробег до Северного Ледовитого океана

Начав свой маршрут в парке Мира в Коломне, мужчина за 18 дней проехал 2226,7 километра и завершил свой поход в арктическом поселке Териберка, расположенном в Мурманской области.

«Я в Териберке! То, что сначала казалось невозможным, стало реальностью. Шаг за шагом я шел к своей цели — и вот уже из-за дороги виднеется океан. Невероятные эмоции! Спасибо велосипеду, что не подвел. Всем спасибо за поддержку», — сказал Иван.

Это не первый продолжительный велотур в активе коломенца. Похожий по протяженности маршрут Иван преодолел два года назад, когда за 24 дня добрался на велосипеде из Коломны в Грозный, столицу Чеченской Республики.