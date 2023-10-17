Житель Красноярского края поджег супругу из-за ее пьянства

34-летний житель Нижнеингашского района Красноярского края задержан в подозрении на убийство своей супруги, сообщили в краевом главке СК.

В правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в районную больницу 32-летней женщины с ожогами 70% тела. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Женщина получила ожоги во время семейной ссоры. Супруг начал упрекать ее в чрезмерном увлечении алкоголем. Когда словесные аргументы были исчерпаны, мужчина взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил жену и поджег. На женщине мгновенно вспыхнула одежда.