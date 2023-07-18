Житель Кузбасса обвинил возлюбленную в краже из-за ревности

Как сообщает издание «Vse42.ru» , местный житель Кемеровской области заподозрил свою избранницу в неверности. Он приревновал сожительницу к своему другу, из-за чего обвинил ее в хищении денег.

Стало известно, что еще в мае стражи порядка в городе Прокопьевск получили заявление от 33-летнего мужчины. По его словам, возлюбленная украла 350 000 рублей. Из-за этого было решено провести проверку.

Как выяснилось, данные сведения оказались ложными. Более того, обратившийся не владел такой суммой денег. Однако обвинить в преступлении свою избранницу его побудила ревность. На одном из застольев мужчина решил, что между сожительницей и его другом возникла некая связь.

В итоге, пострадал сам доносчик. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.