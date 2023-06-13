Житель Ленобласти был осужден на семь лет строгого режима за уклонение от СВО

Мужчина не захотел принимать участие в спецоперации, из-за чего сбежал с места службы. Спустя время дезертир вернулся в военный следственный отдел, о чем сообщают «Невские новости»

Санкт-Петербургским военным судом было вынесено наказание мужчине, которого мобилизовали, но он отказался участвовать в СВО. Этой информацией с изданием поделилась объединенная пресс-служба городских судов.

Фигурант обвинен в дезертирстве, из-за чего суд приговорил мужчину к лишению свободы на семь лет, которые он проведет в колонии строгого режима. В октябре прошлого года военный находился недалеко от Луганской Народной Республики, но позже вместе с оружием поселился взброшенном доме другого города.

Через какое-то время он самостоятельно оказался в военном следственном отделе СК России питерского гарнизона, после чего был взят судом под стражу.