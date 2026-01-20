Житель Ленобласти уговорил летучую мышь покинуть его квартиру после неожиданного визита

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел необычный и немного пугающий инцидент. Как сообщают телеграм-каналах, в одну из квартир в Колтушах 20 января залетела летучая мышь.

Хозяин жилья, застигнутый врасплох таким визитом, заснял происходящее на видео. В кадре слышно, как мужчина, явно нервничая, обращается к нежданной гостье: «Не дергайся, не смотри на меня, самому страшно. Ты чего такая косая-то? Мужики, страшно! …Вообще, мыши засыпают на зиму или нет? Все, у меня фобия». Позже, как уточнили в канале, ему все же удалось уговорить животное покинуть помещение, хотя на видео этот момент не попал.

Появление летучей мыши в разгар зимы действительно выглядит аномально, поскольку большинство этих рукокрылых впадает в спячку, чтобы пережить холодный период. Как поясняют зоологи, причин для бодрствования может быть несколько: аномально теплая погода в месте обитания, недостаточный запас жира перед спячкой или болезнь животного. Некоторые виды и вовсе предпочитают мигрировать в теплые регионы. Этот курьезный случай наглядно показывает, что дикая природа порой преподносит сюрпризы даже в городских квартирах.