Житель Ливерпуля купил счастливый билет в лотерее и потерял 108 млн рублей

Житель Ливерпуля так и не забрал свой выигрыш в размере £1 млн. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Счастливый билет в лотерее EuroMillions был куплен 14 февраля, но его владелец не объявился за призом в течение положенных 180 дней.

Согласно правилам, после истечения срока невостребованные деньги направляются на благотворительность. В этом случае сумма перейдет в фонд The National Lottery Good Causes, который распределит средства между четырьмя организациями.

В тот же день, когда был продан билет, еще 14 британцев выиграли крупные призы, включая джекпот в £65 млн (примерно 7 млрд р.).

Ранее житель ХМАО получил чек на миллион рублей, победив во всероссийском розыгрыше.