Житель м. о. Шатура Федор Новиков, участник боевых действий, награжден орденом Мужества

Федор Новиков — командир минометной батареи добровольческого отряда «Барс 33». Под Херсоном он подорвался на мине и получил тяжелое ранение, в результате которого лишился ноги. Сейчас боец проходит реабилитацию в подмосковном центре, но, несмотря на травму, намерен вернуться на фронт.

Глава округа Прилуцкий, вручая награду, подчеркнул, что возможность отметить героя государственной наградой стала для него большой честью. По словам чиновника, он уверен, что и в гражданской жизни Федор Новиков принесет много пользы своему округу.