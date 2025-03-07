Житель Нижнего Новгорода затащил найденного на улице коня на пятый этаж

Неравнодушный житель Нижнего Новгорода увидел на улице бесхозного коня. Испугавшись, что животное может замерзнуть, он завел его на пятый этаж многоквартирного дома.

Видео коня в подъезде дома было опубликовано в местных телеграм-каналах. Пользователи высказали предположение, что мужчина готовит жене сюрприз на 8 марта.

Очевидцы инцидента обратились в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что нижегородец, испугавшись, что конь может замерзнуть, завел его в подъезд.

Хозяев лошади нашли и вернули им животное, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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