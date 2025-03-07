Житель Нижнего Новгорода затащил найденного на улице коня на пятый этаж
Нижегородец пытался завезти коня в квартиру, чтобы спасти от холода
Фото: [pxhere.com]
Неравнодушный житель Нижнего Новгорода увидел на улице бесхозного коня. Испугавшись, что животное может замерзнуть, он завел его на пятый этаж многоквартирного дома.
Видео коня в подъезде дома было опубликовано в местных телеграм-каналах. Пользователи высказали предположение, что мужчина готовит жене сюрприз на 8 марта.
Очевидцы инцидента обратились в полицию.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что нижегородец, испугавшись, что конь может замерзнуть, завел его в подъезд.
Хозяев лошади нашли и вернули им животное, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
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