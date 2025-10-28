Житель Ногинска может попасть в тюрьму за безумный челлендж от треш-стримера Mellstroy

Житель Ногинска ради участия в челлендже треш-стримера Mellstroy уничтожил собственный автомобиль, распилив его болгаркой и утопив в городском пруду. Подробности истории выяснил REGIONS, также попросив юриста Гульназ Измайлова дать правовую оценку странном перформансу.

Видео с радикальным челленджем, где автомобиль сначала превращают в кабриолет, а затем затопляют в водоеме, попало в телеграм-канал «Око Подмосковья». По словам автора ролика, он совершил акт вандализма ради конкурса, организованного стримером, который пообещал солидные призы — квартиры или денежные вознаграждения — за самые креативные и вирусные видео.

Власти Богородского городского округа квалифицировали действия как правонарушение: представитель администрации сообщил, что по линии экологии направлен запрос в Минэкологии Московской области для отбора проб и оценки нанесенного ущерба, поскольку городской пруд не предназначен для утилизации отходов.

Полиция и служба безопасности администрации уже разыскивают нарушителя.

Тем временем известный юрист Гульназ Измайлова пояснила, что подобные действия подпадают под часть 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», что предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или принудительные работы сроком до пяти лет.

Психолог Марина Гринвальд охарактеризовала поступок как демонстрацию деструктивного поведения и отсутствия психологической зрелости, выразив обеспокоенность влиянием сомнительных челленджей на молодежь.

Напомним, сам организатор сомнительной акции, стример Mellstroy, объявивший конкурс в соцсетях в связи с запуском собственного онлайн-казино, находится в розыске МВД России и Республики Беларусь.

