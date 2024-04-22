Житель Ноябрьска проведет 8,5 года в колонии за взятку сотруднику ФСБ

В Ноябрьске (ЯНАО) индивидуальный предприниматель пытался дать взятку сотруднику органов безопасности в обмен на покровительство хищений. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Бизнесмен из Ноябрьска предложил взятку сотруднику ФСБ, предложив закрыть глаза на хищения углеводородного сырья. Он предлагал 1,5 млн рублей каждый месяц в обмен на услугу. Однако попытка дать взятку провалилась: РУФСБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО задержала мужчину.

Суд приговорил предпринимателя из Ноябрьска к 8,5 года заключения в колонии строгого режима. Помимо этого он должен будет выплатить штраф: не менее трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Уфе бывший полицейский незаконно поставил на учет полтысячи мигрантов.