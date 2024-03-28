В Уфе бывший полицейский незаконно поставил на учет 500 мигрантов

В Уфе под суд пойдет бывший полицейский, который незаконно поставил на учет 500 мигрантов. Об этом сообщают на официальной странице СУ СК России по Республике Башкортостан.

Следствие сделало вывод, что мужчина преступил закон с апреля по октябрь 2017 года. В указанный временной отрезок он получил от двух лиц взятку, размер которой превышает 260 тысяч рублей. За эту сумму он незаконно поставил на учет 500 мигрантов, для чего использовал поддельные документы. В итоге, иностранцы незаконно встали на учет, а бюджет государства не досчитался 1,6 миллиона рублей. Факт преступления был выявлен сотрудниками СК и ФСБ, а в 2019 году полицейского уволили из МВД. Мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК (получение взятки), а также пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее мы писали о том, что в Электростали было найдено тело мертвой женщины с признаками обморожения. Точная причина ее смерти будет установлена после проведения соответствующей экспертизы.