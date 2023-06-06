Житель Новокузнецка пострадал от нападения пьяной женщины с топориком

Сообщается, что событие развернулось в подъезде одного из многоквартирных домой Народной улицы города Новокузнецк. Лестничная клетка стала местом ссоры пенсионера и его соседки. Конфликт между ними привел к тому, что женина, держа в руках кухонный топорик, напала на мужчину.

Пострадавший обратился к правоохранительным органам с раненной рукой. Согласно данным Росгвардии, силовики оперативно прибыли на место, где произошло нападение, и задержали преступницу, у которой зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Ее ждут дальнейшие разбирательства с сотрудниками органов внутренних дел.