Житель Новокузнецка застрелил человека и ездил с трупом по городу

Преступник задержан за совершение сразу нескольких правонарушений в течение нескольких дней. По этой причине мужчину осудили на 15 лет колонии строгого режима. Об этом пишет издание «Vse42.ru»

В ноябре прошлого года 29-летний новокузнечанин совершил ряд преступлений за короткое время. Изначально от рук злоумышленника пострадал 21-летний знакомый. Он получил четыре выстрела из огнестрельного оружия, но выжил, несмотря на нанесенный вред здоровью средней степени тяжести.

Через пару дней преступник снова пустил в ход оружие. Однако новая жертва умерла на месте. Ей был мужчина 37-ми лет, который сидел в своей машине. После выстрела в грудь и голову в багажнике оказалось его тело, а за рулем – сам преступник.

Он планировал вывезти труп, но бросил машину на дороге, когда его заметили сотрудники полиции. После неудавшейся попытки спрятать тело последовала точно такая же – выехать из города. За помощью мужчина обратился к жене с требованием огромной суммы денег, но в итоге он был задержан.