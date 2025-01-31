Житель Новосибирска «зацементировал» желудок, объевшись хурмой

Специалисты городской клинической больницы № 25 в Новосибирске спасли мужчину, который увлекся поеданием хурмы и образовал в желудке плотный безоар. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Минздрав региона.

Сибиряк съел не меньше 10 оранжевых плодов за один раз и начал испытывать боли в желудке. С жалобами он направился в больницу, где ему провели ФГДС. Врачи обнаружили острую язву культи желудка и фитобезоар — плотную массу, которая образовалась в органе из непереваренных компонентов. Размер остатков пищи составлял семь-восемь сантиметров. Желудок пациента стал «каменным» и с трудом что-то переваривал.

Помочь любителю хурмы пришлось путем хирургического вмешательства. Эндоскописты удаляли образование из желудка на протяжении трех дней, пока не избавились от безоара полностью.

Новосибирца ждет восстановление после операции. Однако теперь ему придется забыть про чрезмерное увлечение любимым фруктом. Врачи подчеркнули: лучше ограничиться двумя-тремя плодами в день, особенно, если была операция на ЖКТ.

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