В Подмосковье спасли мужчину с коралловидным камнем в почке

В урологическое отделение Балашихинской больницы поступил 50-летний мужчина с мочекаменной болезнью, который жаловался на острую боль в средней части спины и ранее откладывал лечение недуга, врачи выявили у него пятисантиметровый коралловидный камень в почке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.