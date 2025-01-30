В Подмосковье спасли мужчину с коралловидным камнем в почке

Врачи в Подмосковье удалили у пациента коралловидный камень в почке

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Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В урологическое отделение Балашихинской больницы поступил 50-летний мужчина с мочекаменной болезнью, который жаловался на острую боль в средней части спины и ранее откладывал лечение недуга, врачи выявили у него пятисантиметровый коралловидный камень в почке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Было принято решение о проведении малоинвазивной операции методом перкутанной нефролитотрипсии. Через небольшой прокол в пояснице диаметром около 5 мм мы под УЗИ-контролем измельчили камень специальным лазером на более мелкие части и постепенно извлекли его, сохранив функцию почки», — рассказал врач-уролог отделения Алексей Толмачев.

По его словам, применение такого метода позволяет практически полностью исключить риск возникновения кровотечений, воспалений и травматизации. Пациент уже прошел реабилитацию, сейчас его выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.

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