Житель Орехово-Зуево отсудил у местного отдела полиции стоимость ремонта своей машины

Житель Орехово-Зуево отсудил у местного отдела полиции стоимость ремонта своего автомобиля, который был изъят в качестве вещественного доказательства. Об этом сообщает «Московский комсомолец» .

Иномарку изъяли в рамках уголовного дела о мошенничестве и поместили на временную стоянку. Впоследствии машину вернули владельцу, однако состояние автомобиля оставляло желать лучшего: отсутствовала аккумуляторная батарея, появилась вмятина, исчезли клипсы крепления с решетки радиатора.

В результате владелец авто предъявил иск на сумму почти 853 тысячи рублей. На ремонт ушло более 816 тысяч, а остальная сумма была направлена на обновление покраски машины.

Тем не менее, экспертиза показала, что ряд повреждений мог появиться еще до перемещения автомобиля на временную стоянку. В итоге компенсация временных повреждений составила порядка 35 тысяч рублей. Эту сумму выплатят жителю из госказны.