Житель Павловского Посада получил Звезду Героя России из рук президента страны
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о]
На днях в честь Дня героев Отечества президент России Владимир Путин лично вручил государственные награды защитникам Родины — участникам СВО.
Церемония прошла в Кремле, а среди приглашенных был член Общественной палаты Московской области, атаман Павлово-Посадского Хуторского казачьего общества имени Дмитрия Донского Юрий Мизерный, который получил из рук президента Звезду Героя России. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава муниципалитета Денис Семенов.
«Сегодня, вместе с Романом Игоревичем Тикуновым, приехали поздравить Юрия и его семью с таким важным событием», — написал Семенов.
Юрий Мизерный буквально с первых дней СВО начал активно помогать бойцам. Он лично отвозил помощь на фронт, встречался с раненными. А в апреле прошлого года Юрий вместе с казаками отправился сам в зону боевых действий.
«Еще раз поздравляю Юрия с заслуженной наградой и благодарю всех участников специальной военной операции за их героизм!», — отметил Семенов.