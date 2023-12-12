Житель Павловского Посада получил Звезду Героя России из рук президента страны

Церемония прошла в Кремле, а среди приглашенных был член Общественной палаты Московской области, атаман Павлово-Посадского Хуторского казачьего общества имени Дмитрия Донского Юрий Мизерный, который получил из рук президента Звезду Героя России. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава муниципалитета Денис Семенов.

«Сегодня, вместе с Романом Игоревичем Тикуновым, приехали поздравить Юрия и его семью с таким важным событием», — написал Семенов.

Юрий Мизерный буквально с первых дней СВО начал активно помогать бойцам. Он лично отвозил помощь на фронт, встречался с раненными. А в апреле прошлого года Юрий вместе с казаками отправился сам в зону боевых действий.