Житель Павловского Посада удостоен победы во Всероссийском конкурсе «По праву памяти»

Этот значимый конкурс, объединяющий талантливых людей со всех регионов России, призван укреплять историческую память и чтить подвиг защитников Отечества, благодаря которым мы живем в мире и свободе.

Житель Павлово-Посадского городского округа Денис Тихонов вошел в число восемнадцати лучших конкурсантов регионального этапа. Его музыкальное произведение, Песня «Мы с вами», написанная на стихи Татьяны Снимщиковой и созданная Денисом как композитором и исполнителем, заняла первое место в номинации «С песней к Победе». Композиция посвящена героям Специальной военной операции.