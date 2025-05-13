Житель Павловского Посада удостоен победы во Всероссийском конкурсе «По праву памяти»
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В столице, Москве, состоялось завершение регионального этапа Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти», приуроченного ко Дню Великой Победы.
Этот значимый конкурс, объединяющий талантливых людей со всех регионов России, призван укреплять историческую память и чтить подвиг защитников Отечества, благодаря которым мы живем в мире и свободе.
Житель Павлово-Посадского городского округа Денис Тихонов вошел в число восемнадцати лучших конкурсантов регионального этапа. Его музыкальное произведение, Песня «Мы с вами», написанная на стихи Татьяны Снимщиковой и созданная Денисом как композитором и исполнителем, заняла первое место в номинации «С песней к Победе». Композиция посвящена героям Специальной военной операции.
«Музыка всегда была действенным способом выразить глубокие чувства и почтить память поколений, и триумф Дениса это подтверждает. Мы желаем ему новых достижений и творческих успехов! Пусть память о героях вдохновляет каждого на добрые поступки и новые свершения,» - отметила Светлана Юрьевна Аргунова, заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа.