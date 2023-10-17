Житель Перми зарезал своего собутыльника возле магазина

Как пишет URA.RU , убийство произошло еще утром во вторник, семнадцатого октября 2023 года. Сообщается, что тридцатичетырехлетний нападавший мужчина ранее уже был судим.

Известно, что подозреваемый в момент совершения данного преступления был пьян. Он решил познакомиться с мужчиной и вместе с ним на улице, возле одного из магазинов в Перми, пить спиртное.

Казалось бы, «ничего не предвещало», но в ходе уподобления алкоголю между двумя едва знакомыми приятелями случился конфликт, который в итоге обернулся смертью одного из мужчин. Нападавший нанес своему оппоненту два удара ножом и скрылся.

Как выяснилось, потерпевший скончался прямо на месте происшествия, а в отношении преступника возбудили уголовное дело.