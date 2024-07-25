Житель Пермского края подарил незнакомкам сорванные у мэрии цветы

За это мужчина 2003-го года рождения понесет наказание. Известно, что на данный момент в отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении. Соответствующей информацией поделилась полиция Прикамья на своей странице в социальных сетях.

Сообщается, что мужчина в ночь с 20 на 21 июля попал на уличную камеру видеонаблюдения. На записи видно, как он сорвал больше 30 цветков с городских клумб, расположенных у здания администрации города Чусовой. Виновного удалось быстро найти, после чего его ждала беседа с полицейскими сотрудниками.

В ходе нее юноша признался в содеянном и рассказал о том, что произошло той ночью. Оказалось, что он (в состоянии алкогольного опьянения) решил порадовать мимо проходящих незнакомок. Мужчина собрал несколько цветов, чтобы подарить их представительницам прекрасного пола. Так или иначе, виновного ждет наказание.