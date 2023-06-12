Житель Петербурга госпитализирован после избиения и стрельбы на озере Нырково

Мужчина оказался в медицинском учреждении из-за травмы черепа, а также сотрясения мозга и многочисленных ушибов. Об этом пишут «Невские новости»

Петербуржец стал участником инцидента, что произошел в поселке под названием Орехово, находящегося в Приозерском районе Ленинградской области. По словам правоохранительных органов, на днях неизвестный мужчина избил свою жертву и сделал выстрел из газового пистолета на озере Нырково.

Как выяснилось, пострадавший доставлен в больницу с травмами и ушибами, но после мужчина был отпущен домой, находясь в удовлетворительном состоянии.

Ранее издание сообщало о том, что в супермаркете на улице Брянцева города Санкт-Петербург произошел конфликт, в ходе которого кассир получил выстрел в лицо.