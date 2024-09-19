Житель Подмосковья доехал до Владивостока на велосипеде

Путь занял четыре месяца. Велосипедист на протяжении всей дороги вез с собой флаг городского округа. Во время путешествия мужчина останавливался в нескольких регионах, в том числе в Чувашии, Красноярском крае, Омской и Иркутской областях.

По данным ведомства, готовиться к поездке житель Подмосковья начал два года назад, в путешествие на велосипеде через всю Россию он отравился после майских праздников.