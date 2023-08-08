Житель Подмосковья донес на швейный цех из-за похожего на «украинский трезубец» логотипа

Житель Одинцовского района Московской области решил проявить гражданскую позицию и написал на мастерскую в Краснознаменске заявление, пожаловавшись на непатриотичность местных швей.

Как сообщается в соцсетях, швейный цех, попавший в немилость к чрезмерно бдительному россиянину находится на улице Генерала Шлыкова. Прогуливаясь накануне мимо, мужчина заглянул в окна цехов. Там его внимание привлек логотип швейной фабрики, показавшийся очень похожим на элемент герба Украины в форме трезубца.

«Мужчина счел такой лого на подмосковной швейной мастерской неуместным и донес на цех. Он заявляет, что символика подозрительная и просит наказать предприятие», - приводится в публикации.

Чем закончилась история с доносом пока не известно. «Подмосковье Сегодня» будет следить за развитием событий.