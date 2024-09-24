Шестидесятилетний житель Серпухова попал в реанимацию после того, как выпил алкоголь, пишет MSK1.RU .

Супруга пострадавшего рассказала журналистам, что сразу после застолья у ее мужа случился эпилептический припадок. Его экстренно госпитализировали. Медики вывели алкоголь из крови, однако после этого все тело мужчины покрыла неопознанная сыпь.

Со слов женщины, у ее супруга постоянно кружится голова, болит горло и немеет губа, а также начала «слезать кожа».