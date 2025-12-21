На территории деревни Беспалово Саргатского района Омской области введен карантин после обнаружения животного, зараженного бешенством на одном из подсобных хозяйств, сообщает gorod55 .

Очаг инфекции признан опасной зоной. До 16 февраля 2026 года будут действовать строгие меры: ограничен доступ посторонних, запрещено лечение, перемещение и отлов животных в очаге и в радиусе 1 километра от него.

Бешенство является неизлечимым заболеванием: проявление симптомов, таких как слюнотечение, агрессия и водобоязнь, указывает на поражение нервной системы. Предотвратить заражение для человека и животных помогает только вакцинация. Для домашних животных проводят прививки, для диких — расставляют приманки с живой вакциной.

В Омской области сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Карантинные меры действуют в деревнях и селах, таких как Гринск, Красноярка, Усть-Заостровка, Новоивановка, Демьяновка, Тюкалинск и окрестности Омска. Ограничения для этих населенных пунктов продлятся до января-февраля 2026 года.

В отдельных случаях бешеные животные проявляют агрессию к людям. Так, в Калачинске жительница пострадала после нападения зараженной лисы. Местность вокруг эпизоотического очага была закрыта на карантин до 25 января. В Омске и пригородах также отмечается активное появление диких лис на улицах. Жители проявляют осторожность, избегая контакта с животными. Карантинные зоны в Кировском районе и поселке Андреевский продлятся до 8 февраля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2025 года вакцинировали почти 2 млн кошек и собак.