«Лисы вышли — люди ушли»: деревня в Омской области массово столкнулась с опасной инфекцией
В Омской области деревня Беспалово закрыта на карантин из-за бешенства
На территории деревни Беспалово Саргатского района Омской области введен карантин после обнаружения животного, зараженного бешенством на одном из подсобных хозяйств, сообщает gorod55.
Очаг инфекции признан опасной зоной. До 16 февраля 2026 года будут действовать строгие меры: ограничен доступ посторонних, запрещено лечение, перемещение и отлов животных в очаге и в радиусе 1 километра от него.
Бешенство является неизлечимым заболеванием: проявление симптомов, таких как слюнотечение, агрессия и водобоязнь, указывает на поражение нервной системы. Предотвратить заражение для человека и животных помогает только вакцинация. Для домашних животных проводят прививки, для диких — расставляют приманки с живой вакциной.
В Омской области сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Карантинные меры действуют в деревнях и селах, таких как Гринск, Красноярка, Усть-Заостровка, Новоивановка, Демьяновка, Тюкалинск и окрестности Омска. Ограничения для этих населенных пунктов продлятся до января-февраля 2026 года.
В отдельных случаях бешеные животные проявляют агрессию к людям. Так, в Калачинске жительница пострадала после нападения зараженной лисы. Местность вокруг эпизоотического очага была закрыта на карантин до 25 января. В Омске и пригородах также отмечается активное появление диких лис на улицах. Жители проявляют осторожность, избегая контакта с животными. Карантинные зоны в Кировском районе и поселке Андреевский продлятся до 8 февраля.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2025 года вакцинировали почти 2 млн кошек и собак.