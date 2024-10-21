Житель Подмосковья в 72 года ушел добровольцем на СВО

Житель Московской области в возрасте семидесяти двух лет решил уйти добровольцем в зону спецоперации. Как сообщает портал Regions , Вячеслав Шевяков — полковник военно-воздушных сил и ветеран боевых действий.

Шевяков — житель Серпухова. У него пятеро детей. Недавно он стал гером урока мужества. Мероприятие прошло в Губернском колледже.

В ходе занятия Шевяков рассказал учащимся о своей службе и работе. После ВС РФ Шевяков трудился в центральных аппаратах Госатомнадзора и госкорпорации «Росатом».