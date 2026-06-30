Житель Подмосковья воспользовался оплошностью владельца и угнал автомобиль

В Туле вынесен приговор 36-летнему жителю Подмосковья, угнавшему автомобиль в первый день 2026 года, пишет «ТУЛАСМИ» .

На Красноармейском проспекте в Туле 1 января владелец «Volkswagen Polo» оставил машину с работающим мотором и ключом в замке зажигания. Этой оплошностью воспользовался 36-летний мужчина с несколькими судимостями за плечами. Он сел за руль и уехал в сторону Москвы.

Доехать до дома угонщик не успел — его задержали сотрудники дорожно-патрульной службы в столице. В ходе следствия фигурант полностью признал вину.

Привокзальный районный суд Тулы, учитывая рецидив и позицию прокурора, приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.