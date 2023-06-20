Житель Подмосковья задержан пограничниками по подозрению в убийстве ямальца

Стало известно, что мужчина навещал своего родственника из Ямало-Ненецкого Автономного округа. Между ними развязался конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил местного жителя. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Тело погибшего мужчины найдено в его же доме 9 июня, который находится в Тазовском районе. Согласно результатам проведенной экспертизы, выяснилось, что он умер из-за черепно-мозговой травмы. Информацией поделилось следственное управление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Удалось выяснить, что подозреваемый поспешил скрыться с места преступления, доехав до Нового Уренгоя, откуда вылетел обратно в столицу. Позже он попытался как можно скорее покинуть страну, будучи обладателем двойного гражданства. Однако 10 июня его попытку пресекли пограничники.