Житель Рошаля м.о. Шатура, Алексей Арзамазов, вернулся домой после шести месяцев службы в зоне СВО

В батальоне «Пятнашка» он выполнял роль старшего водителя квадроциклов, получив позывной Арзамаз. Во время одного из боевых заданий он получил ранение.

«Первые три месяца был штурмовиком. Потом вот старшим водителем. Была задача возить на «передок» боеприпасы, воду, еду, свечи окопные и все, что необходимо там. Вот ранение получил — в ногу осколки попали, когда меня подорвали на квадроцикле», - вспоминая службу, рассказал Алексей.

Несмотря на опасность, бойца поддерживала мысль о маленькой дочке, с которой он дал обещание вернуться живым

«Я просто не мог не вернуться, не мог представить, как она будет без меня», – поделился Алексей.

Сейчас Алексей занимается спортом, воспитывает дочь и ищет работу.

«Шел по улице и встретил главу нашего округа. Подошел к нему и обратился с просьбой помочь в трудоустройстве. По профессии я электрогазосварщик. На следующий день мне звонили с разных организаций и предлагали работу», - сказал он о своем обращении к Главе округа.

В настоящее время Алексей устраивается на работу в Шатурское ПТО городского хозяйства по своей специальности.

Как отмечается, адаптация к мирной жизни бывает сложной для вернувшихся бойцов. Ассоциация ветеранов СВО оказывает всестороннюю помощь участникам спецоперации и их семьям. В округе работает отделение Ассоциации, где можно получить помощь в трудоустройстве, лечении, юридическом сопровождении и психологической поддержке.

Для получения помощи или вступления в шатурское отделение Ассоциации ветеранов СВО можно обратиться по телефону +7-917-510-02-29.