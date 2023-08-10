Житель Щелкова удостоен посмертно Ордена мужества
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
Специальная военная операция показала каждому из нас, кто и чего достоин. Пока одни бегут из страны, другие мужественно защищают Родину. Одним из таких достойных бойцов стал житель Щелкова, лейтенант Валерий Налетов, который достойно и с честью встал на защиту Отечества.
На днях стало известно, что его Указом президента России его наградили Орденом мужества посмертно. Награду матери героя вручил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
«Для нас это огромная потеря, но в то же время гордость за настоящих мужиков - патриотов, готовых сражаться за вечные ценности, свободу, будущее детей. Валерий Налетов был именно таким. Семье поможем в решении любых вопросов. Мы всегда рядом», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
Валерий Налетов командовал мотострелковым батальоном. Он героически погиб на территории ЛНР во время проведения специальной военной операции.
Напомним, что обо всех мерах поддержки семьи наших героев могут узнать в «Информационном центре», который располагается на пл. Ленина, д.2, e-mail: centroms@mail.ru, тел.: (496) 561-11-24