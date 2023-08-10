Житель Щелкова удостоен посмертно Ордена мужества

«Для нас это огромная потеря, но в то же время гордость за настоящих мужиков - патриотов, готовых сражаться за вечные ценности, свободу, будущее детей. Валерий Налетов был именно таким. Семье поможем в решении любых вопросов. Мы всегда рядом», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.