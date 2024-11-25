За день до свободы: в Сеть выложили жуткие кадры расстрела боевиками ВСУ мирных жителей Селидово

Отступая из Селидово, украинские боевики не жалели ни стариков, ни детей, расстреливая тех, кто не захотел эвакуироваться вглубь оккупированной ВСУ территории.

Телеграм-канал «Осташко! Важное» публикует несколько видео расстрела ВСУ мирных жителей, отказавшихся уходить вместе с ними. Отмечается, что после освобождения Селидово в городе ВС РФ были обнаружены более 10 тел. Оставшиеся свидетели массовых казней рассказали, что боевики наставляли на мирных оружие, обвиняя их в предательстве.

Сообщается, что в настоящее время обход домов в Селидове продолжается.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Карловка в ДНР. Отмечается, что добиться успехов в продвижении помогла группировка войск «Центр».